Verkehr Auto kracht auf Autobahn in Unfallstelle: Ein Toter Bei einem Unfall auf der Autobahn 3 ist in Mittelfranken ein Mann ums Leben gekommen.

Auf einem Polizeifahrzeug warnt eine Leuchtschrift vor einer Unfallstelle. Foto: Stefan Puchner/dpa

Erlangen.Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war am Morgen zunächst ein Pkw zwischen den Anschlussstellen Höchstadt-Ost und Erlangen-West in die Mittelleitplanke gefahren. Stark beschädigt blieb das Fahrzeug dort liegen. Der Fahrer eines nachfolgenden Autos konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Er erfasste mit seinem Auto das auf der linken Spur stehende Unfallfahrzeug. Bei dem Aufprall wurde dessen Beifahrer, der bereits aus dem Wagen ausgestiegen war, so schwer verletzt, das er noch an der Unfallstelle starb. Die Fahrerin des liegengebliebenen Pkw wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der andere Fahrer wurde leicht verletzt.