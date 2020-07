Anzeige

Unfälle Auto kracht gegen Haus: Ein Toter und zwei Verletzte Ein 85-Jähriger ist mit seinem Auto in Hilpoltstein (Landkreis Roth) gegen ein Haus gekracht und bei dem Unfall ums Leben gekommen.

Mail an die Redaktion Ein Fahrer ist mit seinem Pkw gegen ein Haus gekracht. Foto: Eberlein/vifogra/dpa

Hilpoltstein.Eine 44 Jahre alte Frau und ihre achtjährige Tochter wurden im Gebäude leicht verletzt, weil durch den Aufprall Teile der Fassade und eines Fenster in den Innenraum geschleudert wurden, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Warum der Mann am Mittwoch von der Fahrbahn abgekommen war, blieb zunächst offen. Trotz Wiederbelebungsversuchen habe er nicht gerettet werden können. Die 44-Jährige sei sicherheitshalber in ein Krankenhaus gebracht worden. An dem Haus sei erheblicher Sachschaden entstanden. Eine Fachfirma stützte die Hauswand den Angaben nach vorsorglich ab.