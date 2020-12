Anzeige

Unfälle Auto kracht in abgestellten Lkw: Drei Schwerverletzte Ein mit drei jungen Frauen besetztes Auto ist in der Nürnberger Südstadt mit stark überhöhter Geschwindigkeit in einen abgestellten Lastwagen gekracht.

Nürnberg.Alle Insassen wurden bei dem Unfall am späten Montagabend schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte. Eine 17-Jährige schwebte zwischenzeitlich in Lebensgefahr. Die 21-jährige Fahrerin hatte nach Angaben der Polizei die Kontrolle über ihr viel zu schnelles Auto verloren, das von der Fahrbahn abkam. Das Auto streifte einen Anhänger, rammte einen Baum und prallte anschließend in den geparkten Lastwagen.

Durch die Wucht des Aufpralls verkeilte sich der Wagen unter dem Lkw und schob ihn in zwei weitere geparkte Autos. Die 17-jährige Beifahrerin wurde eingeklemmt und musste von der Feuerwehr mit hydraulischem Gerät befreit werden. Die Fahrerin und eine 16-Jährige auf der Rückbank konnten nach Angaben der Feuerwehr eigenständig das Auto verlassen. Nun ermittelt die Polizei zum Unfallhergang. Ein Alkoholtest bei der Fahrerin sei negativ verlaufen - allerdings werde geprüft, ob sie im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, hieß es.