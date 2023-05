Roth Auto kracht in zwei weitere Fahrzeuge: Sieben Verletzte Bei einem missglückten Überholmanöver sind auf der A9 in Mittelfranken zwei Kinder und fünf Erwachsene leicht verletzt worden. Bei dem Unfall am Mittwoch übersah ein 31-Jähriger nahe Greding (Landkreis Roth) beim Überholen den Wagen eines 50-Jährigen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Es kam zu einem Zusammenstoß, bei dem der Wagen des 31-Jährigen über die Fahrbahn geschleudert wurde.

dpa

Merken

Mail an die Redaktion Polizei Blaulicht bei Unfallaufnahme. Foto: Stefan Puchner/Stefan Puchner/dpa/Symbolbild

Greding.Ein Lastwagen auf der rechten Spur konnte nicht mehr bremsen und fuhr ebenfalls in das Auto. Die fünf Insassen im Fahrzeug des 31-Jährigen, darunter zwei Kinder im Alter von zwei und neun Jahren, kamen leicht verletzt in eine Klinik. Auch der Fahrer und seine Begleitung im anderen Wagen wurden leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Da der Rettungshubschrauber im Einsatz war, wurde die A9 in Richtung München gesperrt, es bildete sich ein etwa zehn Kilometer langer Stau.