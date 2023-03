Rottal-Inn Auto kracht mit Dach gegen Baum: Fahrer tödlich verletzt

Ein Autofahrer ist bei einem Unfall in Hebertsfelden (Landkreis Rottal-Inn) ums Leben gekommen. Der Mann war am frühen Sonntagmorgen aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Fahrzeug von der Straße abgekommen, wie ein Polizeisprecher sagte. In der Böschung kippte der Wagen dann auf die Beifahrerseite und krachte mit dem Dach gegen einen Baum. Dabei erlitt der Fahrer so schwere Verletzungen, dass er noch am Unfallort starb.

dpa