Verkehr Auto krachte bei Straubing in Lastwagen Bei einem Frontalzusammenstoß von einem Pkw und einem Lkw in Niederbayern sind zwei Menschen gestorben.

Mail an die Redaktion Bei einem Frontalzusammenstoß sind bei Straubing zwei Menschen ums Leben gekommen. Foto: Alexander Auer

Aiterhofen.Auf der B 20 ist am Mittwoch ein Auto frontal mit einem entgegenkommenden Tanklastzug kollidiert. Bei dem Unfall kamen laut einer Mitteilung des Polizeipräsidiums Niederbayern zwei Personen ums Leben.

Nach ersten Erkenntnissen fuhr ein Toyota gegen 15 Uhr auf der B 20 von Aiterhofen kommend in Richtung Straubing. Möglicherweise, so die Polizei, sei der Pkw auf die Gegenfahrbahn geraten und daher frontal mit einem entgegenkommenden Tanklastzug zusammengestoßen. Die beiden Insassen des Toyota seien noch an der Unfallstelle verstorben.Die B 20 war auf Höhe Aiterhofen komplett gesperrt.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde zur genauen Klärung des Unfallherganges ein Gutachter an die Unfallstelle bestellt.