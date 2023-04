Kelheim Auto prallt frontal mit Lkw zusammen: Fahrerin tot

Bei einem Frontalzusammenstoß eines Autos mit einem Lkw ist eine 59 Jahre alte Autofahrerin bei Neustadt an der Donau (Landkreis Kelheim) ums Leben gekommen. Die Frau erlag am Mittwochnachmittag noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen, wie die Polizei am Abend mitteilte.

dpa