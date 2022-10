Altötting Auto prallt gegen Baum und fängt Feuer: Fahrer stirbt

Ein 32-Jähriger ist in Oberbayern gestorben, nachdem er mit dem Auto gegen einen Baum gefahren ist und der Wagen dadurch Feuer gefangen hat. Er sei in einer Autokolonne gefahren und aus zunächst unklaren Gründen in einer Linkskurve von einer Straße bei Altötting (Landkreis Altötting) abgekommen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Durch den Zusammenprall mit dem Baum ging der Wagen am Mittwochabend in Flammen auf. Der Mann starb im brennenden Auto. Ob der 32-Jährige durch den Aufprall oder durch das Feuer starb, war noch unklar. Ein Gutachten wurde von der Staatsanwaltschaft angeordnet.

dpa