Verkehr Auto prallt gegen Baum: Fünf junge Frauen schwer verletzt Bei einem Verkehrsunfall in Neumarkt (Oberpfalz) sind fünf junge Frauen schwer verletzt worden.

Ein Warndreieck mit dem Schriftzug „Unfall" steht auf der Straße. Foto: Patrick Seeger/dpa/Archivbild

Ein beschädigter PKW steht vor einem Baum. Foto: Andy Eberlein/dpa

Neumarkt. Sie saßen in einem Wagen, der am Dienstagabend gegen einen Baum prallte, wie ein Polizeisprecher sagte. „Wahrscheinlich hat die Fahrerin die Kurve übersehen. Sie fuhr in der 90-Grad-Kurve mehr oder weniger geradeaus“, so der Sprecher. Alle fünf Frauen wurden ins Krankenhaus gebracht - Lebensgefahr bestehe nicht. Weitere Angaben, etwa zum Alter der Unfallopfer, konnte die Polizei zunächst nicht machen.

