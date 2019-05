Unfälle Auto prallt gegen Lastwagen: Fahrer stirbt Ein Autofahrer ist auf der Bundesstraße 85 bei Schönberg (Landkreis Freyung-Grafenau) mit seinem Wagen frontal gegen einen Lastwagen geprallt und seinen Verletzungen erlegen.

Merken

Mail an die Redaktion Ein Autowrack steht auf der Bundesstraße B533. Foto: Stefan Plöchinger

Schönberg.Das Auto des 20-Jährigen sei am Samstagmittag bei starkem Regen und Hagel in den Gegenverkehr geraten, teilte die Polizei mit. Der Autofahrer starb noch an der Unfallstelle. Rettungskräfte brachten den Fahrer des Lastwagens mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus.