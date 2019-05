Unfälle Auto prallt gegen Laterne: Zwei Männer verletzt Bei einem Autounfall in Memmingen sind zwei Männer verletzt worden.

Mail an die Redaktion Ein Polizeifahrzeug mit Blaulicht auf dem Dach. Foto: Rolf Vennenbernd/Archiv

Memmingen.Wie die Polizei mitteilte, verlor der 47 Jahre alte Fahrer am Freitagabend die Kontrolle über seinen Wagen und prallte gegen eine Laterne. Der Mann am Steuer und sein 41 Jahre alter Beifahrer wurden zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.