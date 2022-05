Unterallgäu Auto prallt ungebremst in Lastwagen: Mann verletzt

Beim Aufprall eines Autos auf einen Lastwagen ist ein Autofahrer in Türkheim (Unterallgäu) verletzt worden. Der 84-Jährige kam am Montagabend mit seinem Wagen rechts von der Straße ab und prallte ungebremst in einen parkenden Lastwagen, wie die Polizei mitteilte. Ersthelfer retteten den Mann aus seinem Auto, das kurz darauf zu brennen begann. Die Flammen schlugen auf den Lastwagen über, die Feuerwehr konnte das Feuer jedoch schnell löschen. Am Auto entstand ein Totalschaden. Die Ursache des Unfalls war zunächst unklar.

dpa