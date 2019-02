Verkehr Auto rammt nach Unfall eine Kapelle Ein Autofahrer im Landkreis Schwandorf rammte erst einen Pkw und krachte dann mit seinem Wagen gegen einer Kircherl.

Mail an die Redaktion Ein Fahrzeug mit dem Schriftzug „Notarzt“: Im Landkreis Schwandorf wurden bei einem Unfall zwei Männer verletzt. Foto: Lisa Ducret/dpa

Guteneck.Ein 54-jähriger Fahrzeugführer aus Italien wollte am späten Samstagnachmittag mit seinem Pkw die Kreisstraße 28 bei Guteneck im Landkreis Schwandorf queren und übersah dabei den vorfahrtsberechtigten Pkw eines 22-Jährigen aus Niedermurach. Es kam zum Zusammenstoß im Kreuzungsbereich.

Der Italiener rammte mit seinem Pkw die gegenüberliegende Kapelle am Fahrbahnrand, der Pkw des 22-Jährigen schleuderte gegen einen Wegweiser und kam im Straßengraben zum Stehen. An beiden Pkw entstand Totalschaden. Beide Fahrzeugführer wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Der Gesamtschaden beläuft sich aufrund 30 000 Euro, teilte die Polizei am Sonntagmorgen mit.

