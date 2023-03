Ostalbkreis Auto rollt auf Bahngleise und wird von Zug erfasst

Ein geparktes Auto ist auf der Schwäbischen Alb auf Bahngleise gerollt und von einem Zug erfasst worden. Der 26 Jahre alte Besitzer hatte seinen Wagen am Dienstagabend auf einem Firmenparkplatz in Jagstzell abgestellt, wie die Polizei in der Nacht zu Mittwoch mitteilte. Allerdings habe er versäumt, das Auto so zu parken, dass es nicht wegrollt. So kam es, wie es kommen musste: Das leere Auto rollte vom Parkplatz eine Böschung hinab und kam auf den Bahngleisen zum Stehen. Ein IC, der von Nürnberg nach Karlsruhe fuhr, rammte den Wagen von den Schienen. Das Auto fing Feuer. Etwa 40 Einsatzkräfte rückten an, um den Brand zu löschen. Die rund 200 Fahrgäste wurden nicht verletzt, mussten den Zug aber am Unfallort verlassen. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa 40.000 Euro.

dpa