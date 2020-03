Unfälle Auto schleudert auf Gegenfahrbahn: Beifahrer stirbt Ein Mann ist im Landkreis Bad Kissingen beim Zusammenstoß zweier Autos ums Leben gekommen.

Mail an die Redaktion Ein Rettungswagen fährt mit Blaulicht über eine Straße. Foto: Boris Roessler/dpa/Illustration

Geroda.Dienstagabend seien zwei Männer im Alter von 29 Jahren mit ihrem Wagen zwischen den Orten Geroda und Waldfenster unterwegs gewesen, teilte die Polizei mit. In einer Kurve geriet ihr Fahrzeug demnach wegen Straßenglätte ins Schleudern und krachte in das entgegenkommende Auto eines 48-Jährigen. Alle drei Männer wurden in ein Krankenhaus gebracht, wo der 29 Jahre alte Beifahrer noch in der Nacht an seinen Verletzungen starb.