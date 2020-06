Anzeige

Unfälle Auto schleudert in Gegenverkehr: Fahrer tot Bei einem schweren Verkehrsunfall auf einer Staatsstraße nahe Iggensbach (Kreis Deggendorf) ist ein Mann ums Leben gekommen, ein weiterer ist verletzt worden.

Merken

Mail an die Redaktion Ein leuchtendes LED-Blaulicht der Feuerwehr. Foto: Stephan Jansen/dpa/Symbolbild

Iggensbach.Ein 29-Jähriger war am Montagabend mit seinem Wagen in einer Linkskurve aus bislang unbekannter Ursache ins Schleudern und so in den Gegenverkehr geraten, wie die Polizei in der Nacht zum Dienstag mitteilte. Ein entgegenkommender, 37 Jahre alter Autofahrer konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen und erfasste das Auto.

Der 29-Jährige aus Passau starb bei dem Zusammenstoß noch an der Unfallstelle. Der 37-Jährige kam in ein Krankenhaus. Ein Gutachter soll nun den genauen Unfallhergang klären. Für die Bergungsarbeiten war die Staatsstraße zwischen Außernzell und Iggensbach gesperrt.