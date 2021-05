Anzeige

Unfälle Auto stößt mit Zug zusammen: Fahrer leicht verletzt Ein Autofahrer ist in Schwaben mit einem Zug kollidiert und hat sich dabei leicht verletzt.

Mail an die Redaktion Der Schriftzug „Unfall“ leuchtet auf einem Streifenwagen. Foto: Stefan Puchner/dpa/Symbolbild

Oy-Mittelberg.Der 81-jährige Fahrer des Autos hatte am Montagmorgen in der Gemeinde Oy-Mittelberg (Landkreis Oberallgäu) eine geschlossene Bahnschranke übersehen, wie die Polizei mitteilte. Er durchbrach die Schranke und wurde vom Zug erfasst. Nach dem Unfall kam der 81-Jährige in ein Krankenhaus. Lokführer, Zugbegleiter sowie drei Fahrgäste des Zuges seien nach bisherigen Erkenntnissen nicht verletzt worden, hieß es.

