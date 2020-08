Anzeige

Verkehr Auto stürzt 60 Meter in die Tiefe: Ein Mann stirbt Bei einem Sturz eines Autos rund 60 Meter in die Tiefe ist in Oberbayern ein Mann ums Leben gekommen.

Mail an die Redaktion Ein Rettungshubschrauber fliegt während eines Einsatzes durch die Luft. Foto: Stefan Sauer/zb/dpa/Symbolbild

Oberaudorf.Der Wagen sei am frühen Sonntagmorgen aus zunächst ungeklärter Ursache auf einer Forststraße in Oberaudorf (Landkreis Rosenheim) von der Straße abgekommen, teilte die Polizei mit. Er stürzte danach einen Abhang hinunter und landete auf einer Almwiese. In dem Auto saßen zwei 37 und 44 Jahre alte Männer.

Der 37-Jährige starb nach Angaben eines Sprechers noch an der Unfallstelle. Der andere wurde schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Die Staatsanwaltschaft ordnete ein Gutachten an.