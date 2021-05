Anzeige

Unfälle Auto stürzt auf A3: Fahrer schwer verletzt Ein 61-Jähriger ist bei einem Autounfall in Aschaffenburg schwer verletzt worden.

Der Schriftzug „Unfall" leuchtet zwischen zwei Blaulichtern auf dem Dach eines Polizeiwagens. Foto: Stefan Puchner/dpa/Symbolbild

Aschaffenburg.Der Mann habe am Samstagabend die Kontrolle über seinen Wagen verloren und einen Zaun durchbrochen, teilte die Polizei mit. Anschließend stürzte das Fahrzeug die Böschung einer Autobahnbrücke hinab und kam auf der A3 auf dem Dach zum Liegen. Der Fahrer wurde von den Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Der Beifahrer blieb unverletzt. Die Unfallursache war zunächst nicht bekannt. Die Autobahn 3 wurde für Arbeiten an der Unfallstelle in Fahrtrichtung Nürnberg vorübergehend gesperrt.

