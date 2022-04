Anzeige

Günzburg Auto stürzt in die Tiefe: Vier Menschen schwer verletzt Bei einem Unfall auf der A8 bei Günzburg sind vier Menschen schwer verletzt worden, als sie mit ihrem Wagen von einer Brücke in die Tiefe gestürzt sind. Wie die Polizei mitteilte, war eine 64-Jährige am Sonntagabend aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Sie durchbrach einen Wildschutzzaun und fuhr noch etwa 200 Meter parallel zur Fahrbahn weiter, ehe ihr Auto an einer Brücke rund fünf Meter einen Abhang hinabstürzte. Auf einer Straße unterhalb der Autobahn blieb das Fahrzeug auf dem Dach liegen. Alle vier Menschen im Auto wurden bei dem Unfall schwer verletzt.

dpa

Merken

Mail an die Redaktion Feuerwehrleute und Polizei stehen an der Unfallstelle. Foto: Mario Obeser/Mario Obeser/obeser-media/dpa

Burgau.Bei einem Unfall auf der A8 bei Günzburg sind vier Menschen schwer verletzt worden, als sie mit ihrem Wagen von einer Brücke in die Tiefe gestürzt sind. Wie die Polizei mitteilte, war eine 64-Jährige am Sonntagabend aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Sie durchbrach einen Wildschutzzaun und fuhr noch etwa 200 Meter parallel zur Fahrbahn weiter, ehe ihr Auto an einer Brücke rund fünf Meter einen Abhang hinabstürzte. Auf einer Straße unterhalb der Autobahn blieb das Fahrzeug auf dem Dach liegen. Alle vier Menschen im Auto wurden bei dem Unfall schwer verletzt.