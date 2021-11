Anzeige

Unfälle Auto touchiert Kinderwagen: Junge leicht verletzt Eine Autofahrerin hat in Straubing mit ihrem Wagen einen Kinderwagen touchiert.

Mail an die Redaktion Ein Notarztwagen steht mit eingeschaltetem Blaulicht auf der Straße. Foto: Jens Kalaene/zb/dpa/Symbolbild

Straubing.Bei dem Vorfall am Dienstag wurde der im Kinderwagen liegende einjährige Junge leicht verletzt, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Die 51-jährige Autofahrerin hatte den Angaben zufolge die Fußgängerzone am Steiner-Thor-Platz befahren und dabei den von der 35-jährigen Mutter geschobenen Kinderwagen mit ihrem Fahrzeug berührt. Das Kind kam in ein Krankenhaus.

