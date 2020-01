Verkehr Auto überschlägt sich: 66-Jährige schwer verletzt Eine 66-Jährige hat sich in Oberfranken mit ihrem Auto mehrmals überschlagen und ist dabei schwer verletzt worden.

Mail an die Redaktion Ein Warndreieck mit dem Schriftzug „Unfall“ steht vor einem Blaulicht auf der Straße. Foto: Patrick Seeger/dpa/Archiv

Rödental.Die Fahrerin kam am Samstagnachmittag auf einer Straße bei Rödental (Landkreis Coburg) aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab. Nach Angaben der Polizei am Sonntag überschlug sich das Auto mehrfach und musste von der Feuerwehr geborgen werden. Die 66-Jährige kam schwer verletzt in ein Krankenhaus.