Unfälle Auto überschlägt sich auf A73: fünf Frauen verletzt

Merken

Mail an die Redaktion Ein Krankenwagen im Einsatz. Foto: Arno Burgi/Archiv

Neustadt bei Coburg.Ein Auto mit fünf Frauen hat sich an der Autobahnausfahrt Neustadt bei Coburg mehrfach überschlagen. Drei der Frauen wurden schwer verletzt, die anderen beiden leicht. Die 47 Jahre alte Fahrerin hatte in der Nacht zum Freitag in einer scharfen Rechtskurve der Ausfahrt die Kontrolle über den Wagen verloren, wie die Polizei mitteilte. Der Geländewagen überschlug sich mehrfach und blieb auf dem Dach liegen. Retter brachten die 47-Jährige und zwei 18-Jährige mit schweren Verletzungen in die Klinik. Eine 15-Jährige und eine 18-Jährige wurden leicht verletzt. Die Unfallursache war zunächst unklar. Laut Polizei war die Straße zum Zeitpunkt des Unfalls weder nass noch glatt.