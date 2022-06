Pfaffenhofen a. d. Ilm Auto überschlägt sich auf A9: Zwei Schwerverletzte

Ein Auto hat sich auf der A9 in Oberbayern überschlagen - zwei Menschen wurden schwer verletzt und mussten mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Ein 29-Jähriger hatte am Samstag auf der Autobahn bei Schweitenkirchen (Landkreis Pfaffenhofen) versucht, mit seinem Wagen auf die Mittelspur zu wechseln und dabei den Wagen einer ebenfalls 29-Jährigen übersehen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

dpa