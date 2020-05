Anzeige

Verkehr Auto überschlägt sich auf A96: Mehrere Schwerverletzte Bei einem Autounfall auf der Autobahn 96 sind in Schwaben mehrere Menschen verletzt worden.

Merken

Mail an die Redaktion Ein Rettungswagen fährt auf der Straße mit Blaulicht entlang. Foto: Lukas Schulze/dpa/Symbolbild

Lindau.Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge platzte am Donnerstag ein Reifen des Wagens in der Nähe von Lindau und das Auto überschlug sich. „Aktuell gehen wir von vier Schwerverletzten aus“, sagte ein Polizeisprecher. Zwei der vier Insassen wurden mit Hubschraubern in Krankenhäuser gebracht, die anderen beiden mit Rettungswagen. Weitere Details waren zunächst unklar.