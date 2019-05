Unfälle Auto überschlägt sich bei Starkregen: Gaffer angezeigt Bei Starkregen hat eine Autofahrerin auf der A8 nahe Elchingen (Landkreis Neu-Ulm) die Kontrolle über ihr Auto verloren und sich mit ihrem Wagen überschlagen.

Ein Flatterband mit der Aufschrift „Polizeiabsperrung". Foto: Patrick Seeger/Archivbild

Elchingen.Die 28-Jährige sei bei dem Unfall am Dienstag schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt worden, teilte die Polizei mit. Sie habe ihre Geschwindigkeit vermutlich nicht dem Wetter angepasst. Ein Rettungshubschrauber brachte die Frau in ein Krankenhaus. Für die Landung des Hubschraubers musste die A8 zwischenzeitlich gesperrt werden. Gaffer behinderten den Rettungseinsatz. Die Polizei zeigte zwei Schaulustige an, die den Einsatz gefilmt hatten.