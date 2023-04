Schwaben Auto überschlägt sich: Fahrer stirbt

Ein Autofahrer hat sich mit seinem Wagen auf einer Bundesstraße im Landkreis Aichach-Friedberg überschlagen und dabei tödliche Verletzungen erlitten. Der 52-Jährige starb noch an der Unfallstelle in Aichach, wie ein Polizeisprecher am Montagmorgen sagte. Das Auto war nach ersten Erkenntnissen am späten Sonntagabend von der Spur abgekommen, überschlug sich und kam auf dem Dach zum Liegen. Die Unfallursache war zunächst unklar.

dpa