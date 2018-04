Unfälle Auto überschlägt sich: Fahrer stirbt an Genickbruch

Merken

Mail an die Redaktion Ein Rettungswagen mit Blaulicht und Signalhorn. Foto: Hannibal Hanschke/Archiv

Jengen.Ein 30 Jahre alter Autofahrer hat sich in der Nacht zum Sonntag îm Ostallgäu mit seinem Wagen überschlagen und ist gestorben. Der Mann fuhr nach Polizeiangaben mit zu hoher Geschwindigkeit in die Autobahnausfahrt Jengen (Landkreis Ostallgäu). Er überschlug sich, und sein Wagen blieb auf dem Dach liegen. Feuerwehr und Rettungsdienst konnten nichts mehr für den 30-Jährigen tun - er starb durch einen Genickbruch noch an der Unfallstelle.