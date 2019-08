Unfälle Auto überschlägt sich: Fahrer tödlich verunglückt Ein 47-Jähriger hat sich am frühen Mittwochmorgen mit seinem Auto überschlagen und ist dabei tödlich verletzt worden.

Mail an die Redaktion Auf einem Polizeifahrzeug warnt eine Leuchtschrift vor einer Unfallstelle. Foto: Monika Skolimowska/Archivbild

Würzburg.Aus noch ungeklärter Ursache verlor der Mann auf einer Straße, die in die Würzburger Innenstadt führt, die Kontrolle über sein Auto, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Es kollidierte mit einer Betonleitwand, überschlug sich und blieb im Gleisbett der Tram auf dem Dach liegen. Der 47-Jährige wurde hierbei eingeklemmt, er erlag noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen.