Verkehr Auto überschlägt sich: Jugendliche verletzt Ein 18-Jähriger hat sich mit seinem Auto überschlagen - er und eine Beifahrerin sind dabei verletzt worden.

Merken

Mail an die Redaktion Auf einem Polizeifahrzeug warnt eine Leuchtschrift vor einer Unfallstelle. Foto: Stefan Puchner/dpa/Symbolbild

Fuchsstadt.Der Schüler war am Freitagabend in Richtung Fuchsstadt (Landkreis Bad Kissingen) unterwegs, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Weil nach Angaben des Schülers das Gaspedal klemmte, kam er nach links von der Fahrbahn ab. Dabei überschlug sich das Fahrzeug und blieb auf dem Dach liegen. Der 18-Jährige wurde leicht verletzt, seine 16 Jahre alte Beifahrerin kam mit Verdacht auf innere Verletzungen ins Krankenhaus.