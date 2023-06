Landkreis Passau Auto und Biker stoßen zusammen: Motorradfahrer stirbt

Ein Motorradfahrer ist in Niederbayern in das Heck eines Autos gekracht und gestorben. Ein 18-jähriger Autofahrer hatte nach ersten Erkenntnissen den vorfahrtsberechtigten 74-jährigen Motorradfahrer beim Abbiegen in der Nähe von Tittling (Landkreis Passau) übersehen, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Der Motorradfahrer fuhr ungebremst in das Heck des Wagens und stürzte. Er starb noch an der Unfallstelle. Der 18-Jährige blieb unverletzt. Durch die Staatsanwaltschaft Passau wurde ein Gutachten angeordnet.

dpa