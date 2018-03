Unfälle Auto völlig zerstört: Frau übersteht Unfall leicht verletzt

Mail an die Redaktion Ein Warndreieck mit dem Schriftzug „Unfall“. Foto: Patrick Seeger/Archiv

Pressath.Eine 20-Jährige hat sich in der Nacht zum Freitag nahe Pressath (Landkreis Neustadt an der Waldnaab) mit ihrem Auto überschlagen und ist gegen einen Baum geprallt. Sie wurde aber nur leicht verletzt. „Die junge Frau hat einen Schutzengel gehabt“, sagte ein Polizeisprecher am Freitagmorgen. Die Fahrerin war bei nasskaltem Wetter aus zunächst unklarer Ursache von der Straße nach links abgekommen und in den Graben gerast. Das Dach des Cabrio wurde durch den Aufprall vollständig abgerissen. Die 20-Jährige konnte sich selbst aus dem Wrack ihres Autos befreien und kam ins Krankenhaus.