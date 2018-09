Kriminalität Auto voller Waffen und Böller Ein 18-Jähriger wurde auf der Rückfahrt von Tschechien nach Deutschland kontrolliert. Ihn erwartet nun ein Verfahren.

Mail an die Redaktion Unter den verbotenen Gegenständen waren u. a. ein Elektroschocker, ein Springmesser und eine Machete. Foto: Franziska Kraufmann/dpa

Waldsassen.Mit einem illegalen Böller-Großeinkauf auf einem Asiamarkt in Tschechien hat sich ein 18-Jähriger aus Hessen mächtig Ärger eingehandelt. Beamte kontrollierten den jungen Mann bei seiner Fahrt zurück nach Deutschland in Waldsassen (Landkreis Tirschenreuth) und fanden nach Polizeiangaben vom Montag „ein ganzes Arsenal“ verbotener Gegenstände. Der Beschuldigte hatte 180 Böller in seinem Fahrzeug verstaut, dazu kamen ein Springmesser, ein Wurfstern, zwei Einhandmesser und eine Machete. Außerdem beschlagnahmten die Beamten bei der Kontrolle am Samstag einen Elektroschocker, der als Taschenlampe getarnt war. Der 18 Jahre alte Mann muss sich jetzt wegen Verstößen gegen das Waffen- und Sprengstoffgesetz verantworten.

