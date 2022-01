Anzeige

Unfälle Auto wird bei Unfall unter Bahnschranke geschoben Fast unter eine S-Bahn geraten wäre ein junger Autofahrer nach einem Auffahrunfall an einem Bahnübergang in Oberbayern.

Mail an die Redaktion Die Leuchtschrift „Unfall“ auf dem Dach eines Polizeiwagens. Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

Markt Indersdorf.Nach Angaben der Polizei hielt der 18-Jährige in der Nacht zum Dienstag am Haltepunkt Niederroth in der Gemeinde Markt Indersdorf (Landkreis Dachau) an, als die Blinkanlage des beschrankten Bahnübergangs auf Gelb schaltete.

Wenig später näherte sich ein 32 Jahre alter Fahrer von hinten und übersah den Angaben zufolge das stehende Auto. Durch den Aufprall wurde der Wagen des 18-Jährigen unter die Bahnschranke geschoben, die sich gerade schloss. Weil das gerammte Auto kurz vor dem Gleis zum Stehen kam, konnte die einfahrende S-Bahn in Schrittgeschwindigkeit vorbeifahren. Der junge Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

© dpa-infocom, dpa:220104-99-587549/2