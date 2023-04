Mühldorf am Inn Autobahn 94 und B 299 vollgesperrt wegen Panzersprenggranate

Die Autobahn 94 sowie die Bundesstraße 299 sind an der Anschlussstelle Mühldorf-Nord in beiden Fahrtrichtungen wegen einer aufgefundenen Panzersprenggranate seit 14.00 Uhr voll gesperrt. Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Die Panzersprenggranate aus dem Zweiten Weltkrieg war bei Bauarbeiten in Erharting (Landkreis Mühldorf am Inn) gefunden worden.

dpa