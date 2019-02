Prozesse Autobahn-Steinwürfe-Prozess: Öffentlichkeit ausgeschlossen Im Prozess um Steinwürfe von Autobahnbrücken hat das Landgericht Nürnberg-Fürth die Öffentlichkeit ausgeschlossen.

Mail an die Redaktion Der wegen versuchten Mordes angeklagte Jugendliche mit seinem Anwalt im Landgericht Nürnberg. Foto: Daniel Karmann

Nürnberg.Da einer der Angeklagten mit 17 Jahren noch Jugendlicher sei, überwiege das Interesse, ihm für seine soziale und berufliche Entwicklung eine drohende Bloßstellung durch ein öffentliches Verfahren zu ersparen, sagte der Vorsitzende Richter am Montag. Er entsprach damit dem Antrag der Verteidigung. Der zweite Angeklagte ist 20 Jahre alt. Den beiden Männern wirft die Staatsanwaltschaft unter anderem versuchten Mord vor, weil sie im Mai vergangenen Jahres Steine und Holzpaletten von Brücken auf die A3 und die A73 geworfen haben sollen.

Ein Mann wurde damals leicht verletzt, als einer der Steine die Windschutzscheibe seines Lastwagens durchschlug. Mehr als ein halbes Dutzend Autofahrer kam mit dem Schrecken davon, als Steine ihre Fahrzeuge trafen oder sie mit ihren Wagen über Gegenstände fuhren. Dabei entstand ein Schaden in Höhe von mehreren Tausend Euro.

Zuvor sollen die Angeklagten Steine gegen einen Zug auf der Strecke Nürnberg-Bamberg geschleudert haben. Außerdem sollen sie mit einem Brandbeschleuniger ein leerstehendes Fabrikgebäude in Brand gesetzt haben. Ihnen wird daher auch Brandstiftung, Körperverletzung, Sachbeschädigung und gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr vorgeworfen. Ein Urteil soll voraussichtlich am 11. Februar fallen.