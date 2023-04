Verkehr Autobahnausbau: Bayern gehen Bundpläne nicht weit genug Bayern gehen die Pläne des Bundes für einen schnelleren Autobahnausbau mit Blick auf den Freistaat nicht weit genug. Neben dem bislang vom Bund festgestellten Bedarf möchte Bayerns Verkehrsminister Christian Bernreiter (CSU) noch weitere Autobahnabschnitte beschleunigt ausgebaut haben.

dpa

Merken

Mail an die Redaktion Christian Bernreiter (CSU), Verkehrsminister von Bayern, spricht. Foto: Rolf Vennenbernd/Rolf Vennenbernd/dpa/Archivbild

München.Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) hatte die Bundesländer gebeten, bis diesen Freitag ihr Einvernehmen zur gesetzlichen Festschreibung eines Projektes zur sogenannten Engpassbeseitigung zu erklären. Dabei hat das Bundesministerium laut Angaben aus München für 23 Straßenabschnitte in Bayern ein „überragendes öffentliches Interesse“ festgestellt. Dazu gehören etwa die A8 zwischen dem Inntal-Dreieck und der Anschlussstelle Rosenheim, die A99 bei München und die A92 im Bereich Münchner Flughafen. All diese Projekte wird Bayern demnach beim Bund anmelden.

Verkehrsminister Bernreiter ist diese Liste aber nicht umfassend genug. Wichtige Projekte aus Bayern seien dort nicht enthalten. So fehle etwa die Fertigstellung der A94 als „eines der bedeutendsten Autobahnprojekte überhaupt in Bayern“, teilte Bernreiter mit. Auch der Ausbau der A3, der A7 und der A96 wurden aus Sicht Bernreiters bislang nicht berücksichtigt. „Wir werden daher weiter gegenüber dem Bund fordern, für alle nicht auf der Liste enthaltenen Autobahnprojekte des Vordringlichen Bedarfs in Bayern ebenfalls ein „überragendes öffentliches Interesse“ festzuschreiben.“