Verkehr Autobahngesellschaft auch in Regensburg Die künftige Infrastrukturgesellschaft für Autobahnen und Bundesfernstraßen wird eine Außenstelle in der Oberpfalz bekommen.

Von Reinhard Zweigler

Merken

Mail an die Redaktion Regensburg soll eine dauerhafte Außenstelle bekommen, ebenso wie München-Maisach, Kempten und Deggendorf. Foto: Sebastian Gollnow/dpa

Berlin.Regensburg wird Standort einer dauerhaften Außenstelle der künftigen Infrastrukturgesellschaft für Autobahnen und andere Bundesfernstraßen. Das geht aus dem neuen Standortkonzept hervor, das Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) gestern bekannt gab. Nach Ministeriumsplänen wird die künftige bundeseigene Gesellschaft in Bayern gleich zwei Niederlassungen bekommen, und zwar für Nordbayern in Nürnberg sowie für den Süden des Freistaates in München. Regensburg soll nach Scheuers Plänen eine dauerhafte Außenstelle bekommen, ebenso wie München-Maisach, Kempten und Deggendorf. Der Verkehrsminister nannte das neue Standortkonzept „die größte Reform in der Geschichte der Autobahnverwaltung“. Die künftige Autobahn-Infrastrukturgesellschaft wird ab 2021 für Planung, Bau, Betrieb, Erhalt und Finanzierung der Bundesautobahnen zuständig sein.

Weitere Nachrichten aus Bayern lesen Sie hier!