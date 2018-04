Verkehr

Autodieb nach Verfolgungsjagd mit Schüssen in U-Haft

Weil er bei einer Verfolgungsjagd mit der Polizei in Oberfranken gezielt auf einen Beamten zugefahren ist, sitzt ein 26-jähriger Autodieb wegen versuchten Mordes in Untersuchungshaft. Der Berliner schweige zu den Vorwürfen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch mit.