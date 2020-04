Anzeige

Kriminalität Autodieb schleift Wagenbesitzer mit Beim Versuch, den Diebstahl seines Autos zu verhindern, ist ein Mann in Mittelfranken mehrere Meter mitgeschleift worden.

Mail an die Redaktion Ein Polizeifahrzeug fährt mit Blaulicht auf der Landstraße. Foto: Friso Gentsch/dpa/Symbolbild

Ansbach.Der 50-Jährige hatte an der Kasse einer Ansbacher Tankstelle bemerkt, dass er seinen Schlüssel im Wagen vergessen hatte. In dem Moment habe er einen Fremden in seinem Auto gesehen, sagte ein Sprecher der Polizei am Freitag.

Um den mutmaßlichen Dieb zu stoppen, rannte der Mann nach draußen und griff durchs offene Fenster auf der Fahrerseite. Das hinderte den 26-Jährigen am Steuer nicht am Losfahren. Er fuhr dem 50-Jährigen am Donnerstagabend über den Fuß und schleifte ihn einige Meter mit.

Der junge Mann war kurz zuvor aus dem Bezirksklinikum Ansbach geflohen. Die Polizei fahndete mit einem Hubschrauber nach ihm. Nach kurzer Zeit wurde der Wagen von einer Streife in Ansbach entdeckt und der 26-Jährige festgenommen. Gegen ihn wird nun wegen räuberischen Diebstahls und gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Der Autobesitzer sei leicht verletzt worden.