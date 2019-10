Kriminalität Autofahrer beleidigt seinen Vordermann: Polizei ermittelt Ein tausendfach geklicktes Video eines telefonierenden Sportwagen-Fahrers auf einer Autobahn ist ein Fall für die Polizei geworden.

Mail an die Redaktion Eine Person hält ein Smartphone vor einen Monitor mit dem Logo der Social Media Plattform Instagram. Foto: Carsten Rehder/dpa/Archivbild

München.Der Mann war augenscheinlich auf der Überholspur hinter einem Kleinwagen gefahren und hatte dessen Fahrer offenbar angerufen - mit der Bitte, die linke Fahrbahn freizumachen. Ein Video von der Aktion landete auf Instagram. Die Polizei München ermittle gegen den Mann am Steuer des Sportwagens, sagte ein Sprecher am Dienstag. Der Vorwurf: Handy während der Fahrt in der Hand. Außerdem sei der Satz „Du bist der Depp, der auf der linken Spur fährt“ eine Beleidigung.

Ein Internetnutzer hatte die Ermittler bei Twitter auf das rund 30-sekündige Video aufmerksam gemacht. Auf welcher Autobahn es spielt, müsse noch geklärt werden, sagte der Sprecher. Es handle sich aber sehr wahrscheinlich um eine deutsche Fernstraße. Die Beamten seien bereits in Kontakt mit dem Fahrer des Kleinwagens, auf dem ein Werbeaufkleber zu sehen ist. Woher der Mann in dem Video die Telefonnummer seines Vordermannes hatte, war unklar.