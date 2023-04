Nürnberg Autofahrer erfasst Fußgänger und flüchtet zu Fuß

Ein Autofahrer hat zwei Fußgänger mit seinem Wagen in Nürnberg erfasst und dann zu Fuß die Flucht ergriffen. Er habe am späten Montagabend eine rote Ampel missachtet und sei in ein anderes Auto gekracht, teilte die Polizei mit. Durch den Aufprall wurde sein Wagen gegen einen Ampelmast geschoben, der die Fußgänger im Alter von 36 und 39 Jahren erfasste. Sie kamen verletzt ins Krankenhaus. Die Polizei fahndete unter anderem mit einem Hubschrauber und einem Diensthund nach dem Fahrer.

dpa