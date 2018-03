Verkehr

Autofahrer erwartet staureiches Osterfest

Mit Beginn des Osterfests müssen sich Urlauber und Pendler in Bayern auf lange Staus auf den Autobahnen einstellen. Ab Gründonnerstag laufe die Reisewelle auf Hochtouren, teilte der ADAC am Montag in München mit. Der stärkste Verkehr ist demnach am Donnerstagnachmittag und am Nachmittag des Ostermontags zu erwarten. Skiurlauber Richtung Alpen sollten auch am Samstag längere Reisezeiten einplanen. Entspanntes Reisen sei erst am Ostersonntag wieder möglich, hieß es vom ADAC.