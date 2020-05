Anzeige

Unfälle Autofahrer fährt gegen Baum und stirbt Ein Autofahrer ist bei Gars am Inn (Landkreis Mühldorf am Inn) gegen einen Baum gestoßen und gestorben.

Mail an die Redaktion Ein Rettungswagen mit Blaulicht. Foto: Lukas Schulze/dpa/Symbolbild

Gars am Inn.Der 52-Jährige sei in der Nacht zum Mittwoch aus noch ungeklärter Ursache von der Straße abgekommen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Er verstarb noch an der Unfallstelle.