Kriminalität Autofahrer fährt mit 3,2 Promille durch die Stadt Mit 3,2 Promille ist ein Autofahrer durch Kronach gefahren.

Merken

Mail an die Redaktion Das Blaulicht an einem Polizeiauto leuchtet. Foto: Patrick Pleul/Archivbild

Kronach.Polizisten hielten den Mann am Freitag an einem Kreisverkehr an, wie ein Sprecher am Samstag mitteilte. Anderen Autofahrern war die unsichere Fahrweise des 40-Jährigen aufgefallen. Nach dem Atemalkoholtest wurde dem Mann auch Blut abgenommen. Auf seinen Führerschein wird er laut Polizei wohl für längere Zeit verzichten müssen.