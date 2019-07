Notfälle Autofahrer fällt bei Kontrolle in Ohnmacht Das war wohl zu viel für ihn: Ein Autofahrer ist bei einer Kontrolle der Polizei im Allgäu in Ohnmacht gefallen.

Mail an die Redaktion Ein Polizist hält eine Polizeikelle. Foto: Armin Weigel/Archiv

Füssen.Als Auslöser vermuteten die Beamten am Montag, dass sie einen gefälschten Führerschein gefunden hatten: „Vermutlich vor Schreck über die Entdeckung fiel der Mann in Ohnmacht, ohne sich dabei zu verletzen.“ Nachdem sich der 34-Jährige wieder erholt hatte, gab er an, sich den Führerschein in Griechenland besorgt zu haben. Er musste nach der Kontrolle an der Autobahn 7 bei Füssen am Freitag 1200 Euro als Sicherheitsleistung hinterlegen und konnte dann weiterfahren.