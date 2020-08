Anzeige

Unfälle Autofahrer fliegt durch die Luft und verletzt sich schwer Ein Mann ist mit seinem Auto von der Straße abgekommen, rund 75 Meter durch die Luft geflogen und schwer verletzt worden.

Mail an die Redaktion Ein Rettungshubschrauber fliegt über einen Flugplatz. Foto: Stefan Sauer/zb/dpa/Symbolbild

Nittendorf.Der 32 Jahre alte Fahrer sei bei Nittendorf (Landkreis Regensburg) zunächst etwa 50 Meter im rechten Bankett gefahren und anschließend ins linke Bankett geraten, teilte die Polizei am Montag mit. Dort erfasste er ein Verkehrszeichen, das ihn wie eine Rampe in die Luft katapultierte. In einem Feld blieb das Fahrzeug am Sonntag schließlich liegen.

Ersthelfer befreiten den schwer verletzten Fahrer aus seinem Auto. Ein Rettungshubschrauber flog ihn in ein Krankenhaus. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde bei dem Mann ein Bluttest gemacht.