Autofahrer kollidiert mit Lastwagen und stirbt

Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

Simbach am Inn.Der 85-Jährige sei nach bisherigen Erkenntnissen am Dienstagmorgen auf der Bundesstraße 12 bei Simbach am Inn (Landkreis Rottal-Inn) auf die Gegenfahrbahn geraten und dort frontal mit dem Lastwagen kollidiert, sagte ein Polizeisprecher. Der Lkw-Fahrer sei wohl unverletzt geblieben, aber zur Kontrolle in ein Krankenhaus gebraucht worden. Der Autofahrer sei noch an der Unfallstelle gestorben. Die Bundesstraße musste nach dem Unfall zunächst komplett gesperrt werden.

