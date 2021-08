Anzeige

Unfälle Autofahrer kommt bei Regen ins Schleudern: Drei Verletzte Bei Starkregen sind auf der Autobahn 3 bei Passau drei Autofahrer verletzt worden.

Merken

Mail an die Redaktion Ein Dachschild mit der Aufschrift „Notarzt“ ist auf einem Einsatzwagen angebracht. Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Windorf.Ein 33-Jähriger geriet bei Windorf zwischen den Anschlussstellen Passau-Nord und Aicha vorm Wald durch das kurz zuvor begonnene Unwetter ins Schleudern, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Er stieß gegen die Mittelleitplanke und rammte zwei andere Autos. Diese wurden dadurch am Donnerstagabend ebenfalls gegen Leitplanken gedrückt.

Alle drei Fahrer konnten sich selbst aus ihren Autos befreien und wurden danach ins Krankenhaus gebracht. An den Autos entstand Totalschaden. Als die A3 wegen des Unfalls in Richtung Deggendorf gesperrt war, wendeten nach Polizeiangaben zwei Autofahrer und fuhren als Geisterfahrer durch die Rettungsgasse, um dem Stau zu entgehen. Eine Streife stoppte später beide Männer. Nach Angaben eines Polizeisprechers müssen sie jeweils bis zu 600 Euro Bußgeld bezahlen, kassieren zwei Punkte in Flensburg und einen Monat Fahrverbot.

© dpa-infocom, dpa:210827-99-986058/2