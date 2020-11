Anzeige

Unfälle Autofahrer kracht in Hauswand Ein Autofahrer ist in Oberbayern in die Mauer eines Hauses gekracht.

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. Foto: Friso Gentsch/dpa/Symbolbild

Jetzendorf.Wie die Polizei mitteilte, beobachteten Zeugen, wie der 54-Jährige in Jetzendorf (Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm) mit aufheulendem Motor auf die Wand des Wohnhauses zufuhr und diese rammte. Die Ermittler vermuten, dass der Fahrer bei dem Vorfall am Mittwochvormittag wegen gesundheitlicher Probleme die Kontrolle über sein Auto verlor. Er wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht. Den Sachschaden an Auto und Haus beziffert die Polizei auf jeweils 25 000 Euro.